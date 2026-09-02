Autonomía de la Fiscalía y los consensos-Maru y la congruencia política-Panistas, ciudadanos y suspirantes-Carta empresarial

Por motivos de agenda, el cambio de Mesa Directiva y también para emparejar posturas, será hasta la próxima semana cuando la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, la cual preside el diputado priista Memo Ramírez, se reúna para analizar y votar el sentido del dictamen que contendrá la propuesta de otorgarle autonomía a la Fiscalía General del Estado, en donde se conjugarían las iniciativas presentadas por los diputados Alfredo Chávez y Francisco Sánchez, así como por la bancada de Morena, en donde ya se logró el primer consenso para destrabar los votos de la fracción parlamentaria del PRI, que es el tumbar la reelección de la persona que quede a cargo de la FGE, por lo que ya no habría posibilidad de que el ungido o ungida permanezca hasta 16 años y la propuesta quedaría en ocho. La intención del coordinador de la bancada panista es lograr el consenso y el voto de los 33 diputados, sin embargo, se vislumbra imposible por lo que opina de dicha iniciativa el Grupo Parlamentario de Morena, con todo y que en el dictamen buscarán que su iniciativa presentada en 2022 también sea tomada en cuenta, por lo que de nueva cuenta los votos claves estarán en manos de la petista Irlanda Márquez y la todavía independiente Rosana Díaz, que si bien ya juega en la esquina del Verde, también es cierto que es ahí donde deberá entrar la labor de convencimiento y las artes del cabildeo por parte de Alfredo Chávez.

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Como un acto de congruencia, así fue visto por los panistas el hecho de que la gobernadora Maru Campos decidiera no asistir al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum, luego de los constantes ataques de los que fue blanco la jefa del Poder Ejecutivo de Chihuahua, además de que poco o nada tuvo la Presidenta que informar respecto a las acciones emprendidas en este estado norteño. Y no, los programas sociales no bastan. Dónde quedan los productores agrícolas, ganaderos, los miles de trabajadores que no reciben un solo apoyo por parte de la 4T, pero sí pagan impuestos. El servicio de salud por los suelos, nula inversión carretera ni en infraestructura, los problemas con el agua y la lista podría seguir, sin embargo, los aplaudidores del régimen se llenan la boca al asegurar que los programas sociales son suficientes para que Chihuahua progrese.

Es así que por esos y muchísimos motivos, como el de la persecución política que emprendió la 4T en su contra, es que la Gobernadora optó por no asistir al evento de Sheinbaum. ¿Para qué? Cuando el estado que gobiernas ha sido ninguneado y despreciado, aunado a que es ella la figura opositora más visible en todo el país, puede decirse que Maru Campos actuó desde la coherencia política y desde la dignidad del chihuahuense que no se conforma con programas sociales.

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La que se atrevió a criticar y hasta condenar la ausencia de la gobernadora Maru Campos en el Informe de Claudia Sheinbaum es la senadora con licencia de Morena, Andrea Chávez, quien supuso que su publicación en redes sociales le traería los aplausos de miles de usuarios, sin embargo, ocurrió todo lo contrario. La inmensa mayoría de los comentarios arremetieron en contra de Chávez Treviño y le recordaron que no es obligación de ningún gobernador el acudir al Informe presidencial, además de resaltar la postura valiente y congruente por parte de Maru. Hace mucho que Andrea perdió seguidores y una buena opinión por parte de los internautas en redes sociales, cuestión que quizá todavía no sabe y por esa razón todavía supone que sus publicaciones serán aplaudidas, cuando en realidad desde que La Barredora irrumpió en escena, sucede todo lo contrario.

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Ya con los ánimos mucho más calmados en lo que respecta a la carrera interna por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, este día el que estará de invitado especial en la reunión informativa de los miércoles que organiza el Comité Directivo Municipal azul, es el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir, quien por cierto es uno de los suspirantes que se registró por ese abanderamiento, aunque también es uno que ha sabido comportarse y cuidar las formas en aras de la unidad de Acción Nacional. El encuentro de Falomir con la militancia panista será hoy a las 5 de la tarde en las instalaciones del CDM que preside César Komaba, como ya es costumbre cada miércoles desde hace años. Por supuesto que el proceso interno saldrá a flote, pero el titular de la JMAS es de los que pregona unidad, no críticas ni rebeldía.

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Si de aspirantes a la candidatura panista se trata, y así como dos que tres renegados de Acción Nacional le han enviado cartas para criticarlo, el que también ha recibido misivas de apoyo es precisamente el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña. Tal es el caso de la empresaria Betty Arzaga, presidenta de la Sección de Salones de Eventos de la CANACO, quien en calidad de ciudadana, pidió que también esas voces sean escuchadas y mostró su apoyo al funcionario estatal para ser el abanderado del PAN por la alcaldía capitalina, así que como suele suceder en la grilla, hay de todo en la viña del Señor, además de que una postura publicada por un panista que más que abonar a la unidad, siempre la ha dañado, poco o nada resume el sentir de los que verdaderamente suman a la causa ciudadana y de Acción Nacional.

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El que viajará el viernes a Ciudad de México para exponer la estrategia de cómo se combate la desnutrición infantil en la región serrana es el secretario de Salud del Gobierno del Estado, Gil Baeza, quien no nada más se ha ganado los aplausos con MediChihuahua, también lo ha hecho en otros rubros, como lo fue en su momento la batalla contra el sarampión y actualmente contra la desnutrición en la Sierra Tarahumara. Así que Gil Baeza va preparado para exponer en un cónclave de Salud cómo es que la dependencia a su cargo, utiliza pulseras para medir los niveles de desnutrición en los infantes que forman parte de los pueblos y comunidades indígenas, lo que sin duda ha dado resultados después de que durante el corralato, ese sentido problema incrementó de manera considerable, a tal grado que hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo que intervenir.