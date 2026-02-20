Aumentaron 600% servicios de la CEDH a pueblos originarios tras oficinas itinerantes: Carrasco

Alejandro Carrasco Talavera, presidente interino de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) señaló que a raíz de las oficinas que se han aperturado en la región serrana, se incrementó en un 600 por ciento el número de servicios que se brindan a la población de pueblos originarios.

Destacó que durante 2024 y 2025 se abrieron oficinas itinerantes en Guachochi y Creel en donde se han brindado servicios diversos, realizado gestiones y atendido quejas favor de las comunidades.

Asimismo, recordó que también se cuenta con representación de la CEDH en los municipios de Madera, Guerrero y Guadalupe y Calvo que han ayudado a cambiar la percepción de los pueblos originarios, quienes cada vez más perciben la presencia y acompañamiento de la Comisión.

Agregó que la CEDH tiene como preocupación por 3 cuestiones en específico: el acceso a la salud, el acceso a la educación y la prevención de la violencia, principalmente la generada por la delincuencia organizada.