Audio de Epstein señala pagos millonarios a Tony Blair por asesorías a gobiernos

Un audio filtrado de los archivos del fallecido delincuente sexual, Jeffrey Epstein, sugiere que el ex primer ministro del Reino Unido y miembro de la Junta de Paz, Tony Blair, era conocido por ganar grandes sumas de dinero por trabajos de asesoría después de dejar el cargo, reportó Al Jazeera este martes.

Se reveló que Epstein y el ex primer ministro israelí Ehud Barak discutieron formas en que los ex políticos pueden ganar dinero después de dejar el cargo y Epstein afirmó que Blair recibió pagos sustanciales por su trabajo, mientras que algunos fondos fueron pagados a otros partidos, según el informe del miércoles.

Al preguntar sobre un “modelo de negocio” para ganar dinero a partir de un contrato con los gobiernos, Barak señala que Blair “está recibiendo probablemente unos 11 millones de dólares por año del gobierno de Kazajstán solo para brindarles asesoramiento para ayudarlos con el cabildeo en alguna ONG u organización de la ONU”.

“He oído que le dan cifras gigantescas a Tony: 5 millones de dólares por aquí, 10 millones de dólares por allá, 5 millones de dólares por allá. Tony no gana 30 millones de dólares al año”, dice, y añade: “gana 10 millones de dólares al año”.

Barak, entonces, responde destacando que Blair “probablemente” deja parte del dinero a otros proveedores.

Aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha confirmado la fecha de la conversación grabada, según se informa ocurrió a principios de 2013. La oficina de Blair respondió al medio que las cifras mencionadas en el audio eran “basura”.