Atlético de Madrid vuelve a la semifinal de la Champions al derrotar al Barcelona

Madrid. El F. C. Barcelona lo intentó hasta el denuedo, convirtiéndose en un huracán durante los primeros 25 minutos del partido que le permitieron igual la eliminatoria, pero finalmente el muro infranqueable del Atlético de Madrid le impidió avanzar a semifinales del torneo por equipos más prestigioso y competido del mundo, la Champaos League. El resultado final del encuentro fue favorable al equipo catalán, de una a dos, pero en el marcador global el conjunto madrileño venció por tres a dos gracias a los dos goles en el partido de ida. A lo largo del partido la afición local estuvo animando de forma muy intensa a su equipo y sólo al final, cuando el arbitro ya había dado por concluido el partido, se escucharon algunos insultos contra los jugadores blaugranas.

El encuentro inició con el equipo visitante, el Barça, triangulando muy bien sus pases, con continuos movimientos al espacio, abriendo el juego por las bandas, sobre todo por la de su crack Lamine Yamal, y presionando la salida de la pelota del equipo dirigido por el Cholo Simeone, que salió nervioso, errático y sin frescura. Además, el central titular del equipo local, Lenglet, un suplente habitual que jugó por la ausencia por lesión o sanciones de los titulares, cometió hasta dos errores gravísimos de forma consecutiva. Uno de ellos le costó el primer gol en contra al Atlético de Madrid, que ya perdía antes del minuto cinco por uno y cero, pero sobre todo veía la superioridad sin paliativos de los rivales.

Tras el primer gol del Barça, el Atlético de Madrid decidió echarse aún más atrás, replegar sus líneas y no presionar la salida de balón del contrario. Y eso facilitó aún más el juego del equipo dirigido por el alemán Hansi Flick, que con el centrocampista Pedri como mariscal de campo empezó a perforar por todos los frentes a la defensa rival. Y con algunas intervenciones en solitario y de virtuoso de Lamine Yamal, que ya había transformado el primer gol y quería más. Pero el segundo tanto llegó de un control al borde del área de Olmo que, regateó a Koke y dio un pase al pie a Ferran, que había salida como delantero centro. El defensa que le cubría, Lenglet, estuvo lento en movimientos y en reflejos y en una fracción de segundos Ferran ya se había quedado solo frente al portero y había disparado con precisión a la escuadra. Era el segundo tanto y, lo más importante, el gol que igualaba la eliminatoria.

En ese momento todo parecía a favor del equipo barcelonés; habían logrado ya lo más difícil, que era igualar la eliminatoria, tenía el control del balón -la posesión final fue del 65 por ciento para el Barça frente al 35 por ciento para el Atlético de Madrid- y sus adversarios estaban jugando muy nerviosos, no eran capaces de dos pases seguidos y las escasas llegadas al área eran por balones largos que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera pasaban cerca de los delanteros. Pero llegó una jugada aislada, un contragolpe vertiginoso protagonizado por uno de los mejores jugadores el partido, Marcos Llorente, que corrió por la banda derecho y en el momento preciso dio un paso al borde del área chica para que rematara a placer Lookman. Era el gol que ponía al Atlético de Madrid de nuevo al borde de la semifinal de la Champions League.

Así terminó la primera parte y en la segunda mitad hubo varias jugadas polémicas, como el codazo de Gavi, del Barça, a Ruggieri (el lateral que logró neutralizar a Lamine Yamal), y la jugada que terminó con la expulsión del central blaugrana Eric García tras derribar a Sorloth cuando se marchaba solo ante el portero. Además, en el minuto 56, el delantero Ferrán marcó un tanto que no subiría al marcador por fuera de juego. La superioridad del Barça era total y absoluta y los colchoneros sobrevivían a duras penas, pero Simeone movió el banquillo con la entrada de Nico y Baena por Giuliano y Lookman, y Flick también retiró a Fermín y Ferran por Lewandowski y Rashford. Pero los rojiblancos, impulsados por su afición, no dejarían de resistir hasta el final, incluso con el Barça con uno menos, que tuvo un par de ocasiones al filo del último minuto. Pero no fue posible y de nuevo el equipo blaugrana cae eliminado en la Champions League, un torneo que no gana desde el 2015. Mientras que el Atlético de Madrid vuelve a una semifinal desde hace una década. El estadio era una fiesta, que contrastaba con el pesar y la decepción de los jugadores del Barça, que además, una vez finalizado el encuentro, tuvieron que escuchar algunos insultos de la afición local y un cántico festivo de una parte del estadio que bailaba al son de la canción “¡Que viva España!”.

El único incidente registrado por la Policía española, que desplegó un dispositivo de mil 500 efectivos, fueron los enfrentamientos aislados con una parte de la afición del Atlético de Madrid a las puertas del estadio, justo unos minutos antes de que pasara el autobús de su equipo y encendieron centenares de bengalas de color rojo y blanco.