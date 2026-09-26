Atlas recupera la sonrisa con una victoria

Con un cierre dramático y vibrante al darle la vuelta al marcador, el Atlas se impuso 3-2 a Xolos de Tijuana en calidad de visitante en el Estadio Caliente.

Para no variar, Hernán Crespo debió ajustar su once inicial en relación al partido anterior por la ausencia obligada de tres jugadores lesionados.La baja de los centrales Adonis Frías y Manuel Capasso obligó al técnico a cambiar su línea de cinco por una de cuatro con Gaddi Aguirre y Juan Sánchez Purata como centrales y Edgar Zaldívar como lateral derecho en lugar del seleccionado Jorge Sánchez y Milton Valenzuela por izquierda.

Otra modificación fue la de Kevin Zenón, quien arrancó como titular en lugar del lesionado Luis de Barros “Duk”.

Información tomada de Agencia Reforma