Atienden a hombre lesionado por arma blanca, contaba con orden de aprehensión vigente

Los agentes de la Policía Municipal atendieron un reporte de persona lesionada por arma blanca en la colonia Los Manzanos, donde un hombre resultó herido tras una discusión con su pareja. El hecho fue informado a las autoridades a las 15:17 horas del 21 de marzo.

Los agentes localizaron a un hombre de 39 años con una herida punzocortante de aproximadamente 4 centímetros en el abdomen, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos.

De acuerdo con el testimonio de la mujer de 25 años, la lesión ocurrió durante una discusión de pareja, cuando el hombre, identificado como Vicente G.T., llegó al domicilio en estado de ebriedad y agresivo, por lo que ella ella tomó un cuchillo para defenderse, causándole la herida.

El lesionado, quien también presentaba signos de intoxicación etílica, fue trasladado a un hospital para su atención médica, acompañado por su pareja.

Durante la intervención, al verificar sus datos en las plataformas oficiales, se confirmó que el hombre contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado Zona Occidente.

El hombre quedó bajo custodia en el hospital y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad que lo requería.