Atento Chihuahua a protocolos de Senasica por caso de gusano barrenador en Texas: Mauro

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz informó que tras el caso de gusano barrenador que se confirmó en Texas, Chihuahua está a la espera de las disposiciones que llegue a emitir Senasica para la prevención de la plaga yano solo en el tema de movilización de ganado local, sino entre países.

Reiteró que este jueves establará comunicación telefónica con Gabriel Ayala de Senasica para conocer las medidas de prevención que se desplegarán, señalando que Estados Unidos,como nación independiente aplicará los protocolos que considere pertinentes.

Mauro Parada expresó que el caso que se confirmó no está en la cercanía de la frontera con Chihuahua, sino en la zona del Golfo, por la franja de Tamaulipas y Nuevo León y se espera que la vegetación desértica ayude a contener el brote.

Fue ayer jueves cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) advirtió, en un comunicado oficial, que la plaga puede causar graves daños al ganado al depositar huevos en heridas abiertas: “Las larvas de la mosca barrenadora se alimentan del tejido vivo de animales de sangre caliente“.