Atendieron 50 incidentes en operativo de Semana Santa, 3 personas fallecidas

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez dio a conocer que dentro del operativo de Semana Santa se han registrado alrededor de 50 incidentes, en su mayoría accidentes viales.

Destacó que 2 masculinos y una mujer perdieron la vida mientras que 26 varones y 14 mujeres resultaron lesionadas por lo que instó a conducir de manera responsable.

Loya Chávez descartó que las incidencias registradas tengan relación con la delincuencia organizada y que se mantuvo presencia permanente en los lugares de afluencia turística.