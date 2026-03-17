Atascaderos, regreso seguro-Plan B-GPPAN llama al diálogo-Cruz y “Los Chapulines”

Los que desde la semana pasada ya comenzaron con los operativos y despliegues tácticos para que las más de 200 familias desplazadas de Atascaderos, Guadalupe y Calvo, regresen a sus hogares, los cuales tuvieron que dejar debido a la narcoviolencia que se desató en esa región de la Sierra, son la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por lo que se prevé que durante los próximos días, ese retorno seguro que planean las autoridades estatales en conjunto con federales, como lo son el Ejército y la Guardia Nacional, se concrete sin contratiempos y los habitantes que tuvieron que salir huyendo por la inseguridad, puedan volver a sus viviendas, además de que se proyecta que los operativos se mantengan de manera permanente y así evitar una tragedia u otro exilio como el que padecieron hace ya algunas semanas debido a la violencia generada por el crimen organizado.

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Si otra cosa no sucede, hoy llegará al Congreso de la Unión el mentado Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, ese que pretende reducir presupuesto federal a los órganos electorales y de paso busca recortarle supuestos privilegios a los Congresos estatales y Cabildos, al menos así lo señaló el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien anoche se reunió con Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, precisamente para afinar detalles de este mentado Plan B luego del descalabro que se llevó el régimen tras el rechazo a la reforma electoral.

Y aunque el domingo los líderes del Verde y el PT se comprometieron a que esta propuesta sí la respaldarán, esto después del batacazo que le propinaron a Morena y a Sheinbaum la semana pasada, anoche Monreal Ávila no se mostró del todo convencido, pues pidió “no echar campanas al vuelo”. Será que el zacatecano sabe algo que los demás no, pero de que otra vez la Presidenta volverá a intentar mover los cimientos del sistema democrático con miras al 2027, de eso ni lo duden.

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Es así que en el marco de este llamado Plan B que proyectan Claudia Sheinbaum y Morena, hoy en sesión del Congreso del Estado, el coordinador de la bancada del PAN, Alfredo Chávez, tiene planeado presentar una proposición con carácter de punto de acuerdo que exija el llamado al diálogo ante cualquier intentona del régimen de cambiar las reglas del juego en materia electoral. Y es que a decir de lo que se presentará el líder de la fracción parlamentaria panista, este llamado es para “exhortar al Congreso de la Unión para que, en el análisis, discusión y eventual aprobación de cualquier iniciativa de reforma en materia electoral, se privilegie el diálogo democrático, la construcción de consensos entre las distintas fuerzas políticas y el fortalecimiento de las instituciones electorales que garantizan la pluralidad, la equidad en la competencia y la certeza en los procesos electorales en México”. Ojalá y no sea sólo un llamado a misa.

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Esta tarde y como invitado especial al programa que ambos comparten y que lleva por nombre Los Chapulines, el expriista Marco Quezada y el expanista Miguel La Torre, ambos excandidatos de Morena a la alcaldía de Chihuahua capital en el 2021 y 2024, tienen planeado entrevistar a otro expanista que se convirtió al guinda, se trata del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, quien oficialmente se ha destapado para buscar ser candidato de Morena a la gubernatura del estado, por lo que los otrora líderes azules y tricolores, compartirán el micrófono con Pérez Cuéllar, ahora que se consideran abanderados del morenismo y la 4T.

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Los que continúan con la encomienda de reforzar la operatividad territorial, ya sea que vayan solos o acompañados en el próximo proceso electoral, son los priistas locales, tan es así que le han metido turbo al refuerzo de sus seccionales, razón por la que este día a las 15:30 horas, los seccionales tricolores están citados a una reunión en las instalaciones del Comité Directivo Municipal que preside Pedro Beristáin, además de que ahí también aprovecharán para elegir al que será el próximo secretario general adjunto.