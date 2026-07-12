Ataque armado en velorio de Michoacán deja tres muertos y cuatro heridos

Un ataque armado perpetrado durante un velorio en la comunidad de Tzintzimeo, municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, dejó un saldo preliminar de tres personas muertas y cuatro lesionadas; informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La agresión ocurrió cuando familiares, amistades y conocidos se encontraban reunidos para despedir a una persona fallecida. De acuerdo con los reportes, un grupo de hombres armados llegó al inmueble y abrió fuego contra quienes asistían al funeral.

Tres personas perdieron la vida en el lugar, entre ellas un menor de edad y un adulto mayor, según información difundida por medios locales. Entre las cuatro personas heridas también se encuentra una niña, quien sufrió una lesión en una pierna y recibió atención médica.

Despliegan operativo para localizar a los agresores



Tras el ataque, elementos de la Guardia Civil y otras corporaciones de los tres órdenes de gobierno aseguraron la zona y desplegaron un operativo en el municipio de Álvaro Obregón para encontrar a los responsables, quienes escaparon tras realizar los disparos.

La agresión se registró en un domicilio ubicado cerca de la carretera Tzintzimeo-Álvaro Obregón. Vecinos alertaron a las autoridades después de escuchar las detonaciones, mientras paramédicos trasladaron a las personas lesionadas a hospitales para que recibieran atención.

Personal de seguridad aplicó el protocolo de preservación de la escena, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para establecer el móvil del ataque e identificar a quienes participaron. Hasta la publicación de los reportes, no se había informado sobre personas detenidas por estos hechos.