Así fue la sesión de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso en Hidalgo del Parral

Con la finalidad de dar a conocer diversos asuntos turnados al Poder Legislativo, a través de Oficialía de Partes, esta mañana, la mesa directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, celebró en esta ciudad, su reunión semanal.

El presidente del Poder Legislativo, diputado Guillermo Ramírez Gutiérrez dio la bienvenida a cada uno de las y los presentes y afirmó que realizar esta Mesa Directiva en Hidalgo del Parral, es una de las maneras en las que el Congreso del Estado debe acercarse a las y los chihuahuenses como un Parlamento Abierto.

“Hablar de Parral, es hablar de la Mina La Prieta, de trabajadores que forjaron su carácter a través de esta actividad tan esencial; obras de nuestra región que se han sabido conservar, hablar de personajes emblemáticos que han puesto en alto al Estado. Parral tiene todo y si algo nos marca, es que su gente no se ha rendido nunca y es un honor trabajar junto a todos ustedes”, expresó el legislador.

Es así como los diputados dieron lectura a las iniciativas de Ley o Decreto presentadas por Oficialía de Partes:

La diputada Alma Yesenia Portillo Lerma (MC), presentó la iniciativa con carácter de decreto por la que se adiciona el artículo 356 al Código Penal del Estado de Chihuahua, en materia de delitos ambientales, para sancionar la afectación al recurso hídrico por acción u omisión de servidores públicos.

La diputada Rosana Díaz Reyes (MORENA), expuso la iniciativa con carácter de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Chihuahua, con el fin de endurecer las penas por maltrato animal y sancionar con mayor severidad cuando pierdan la vida.

En lo que respecta a los asuntos generales, posicionamientos y efemérides:

El diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC), leyó un posicionamiento relativo a postura pública para expresar el descontento social existente en el municipio de Hidalgo del Parral.

El diputado Roberto Arturo Medina Aguirre (PRI), presentó el posicionamiento relativo a la carretera Parral – Guadalupe y Calvo.

La Diputada Edith Palma Ontiveros (MORENA), dio lectura al posicionamiento relativo a los hechos suscitados el día 4 de febrero del presente año, en el Hospital Infantil de la ciudad de Chihuahua.

La diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco (PT), expuso el posicionamiento relativo a la igualdad sustantiva y hechos actuales en Parral.

El diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes (MORENA), en su posicionamiento habló de generar una estrategia integral que permita desarrollar la potencialidad económica y cultural de la región sur del estado de Chihuahua.

El diputado Octavio Borunda Quevedo (Partido Verde), presentó posicionamiento sobre la importancia que tiene Parral en el Estado y lo que debe de impactarse al establecerlo como un corredor turístico estratégico que articule historia, naturaleza y desarrollo local.

El diputado Alfredo Chávez Madrid (PAN), refirió en su posicionamiento el compromiso que se tiene con las y los ciudadanos de la región del suroeste, mismo que señaló como punto de servicios, conectividad y decisiones públicas para la entidad.

Por último, el diputado Pedro Torres Estrada (MORENA), dijo en su posicionamiento sobre la liberación del C. José Luis A. C., propietario del crematorio “Plenitud”, mediante una resolución judicial que dejó sin efectos su vinculación a proceso.