Aseguraron 43 animales en situación de maltrato durante abril en Juárez

• Las acciones son resultado de los trabajos realizados durante el mes de abril

En seguimiento al compromiso para resguardar y proteger los animales que sufren de maltrato doméstico y en atención a las denuncias ciudadanas, la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, aseguró a 39 caninos y cuatro felinos, en cateos realizados durante el mes de abril, en Ciudad Juárez.

El rescate y aseguramiento de las mascotas, se registraron en diversos domicilios de las colonias Senderos de San Isidro, Partido Romero, Centro, Electricistas, Vistas del Valle, Vistas de la Cumbre, Morelos IV, Zaragoza, La Cañada y Constitución.

Domicilios que fueron intervenidos mediante órdenes de cateo otorgadas y cumplimentadas por agentes del Ministerio Público, en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con apoyo y colaboración de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Las mascotas aseguradas en estas acciones, quedaron bajo resguardo del Centro de Rescate de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) del Municipio de Juárez, en donde reciben atención adecuada.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para continuar con estas acciones que atentan contra la integridad de las mascotas y garantizar la procuración de justicia en contra de sus agresores.