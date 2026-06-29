Aseguran 7 vehículos tras orden de cateo en Santa Bárbara, uno blindado

Como parte de las estrategias coordinadas para combatir los delitos de alto impacto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, dio cumplimiento a una orden de cateo por mandamiento judicial en la colonia Centro del municipio de Santa Bárbara. La acción interinstitucional se realizó en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ejército Mexicano.

Durante la intervención operativa efectuada la mañana del pasado 28 de junio, los elementos policiales ubicaron e inspeccionaron el inmueble, logrando el aseguramiento de siete vehículos: una camioneta Jeep Cherokee modelo 1995, otra Jeep Cherokee modelo 1998, una pick-up Chevrolet S10, un vehículo Audi modelo 2017, una motocicleta Italika, una pick-up Ford modelo 1991 y una unidad Dodge RAM 2500.

Al realizar la inspección exhaustiva a través de la tecnología de la Plataforma Centinela, el sistema estratégico determinó que el vehículo RAM, la cual estaba equipada con blindaje artesanal, contaba con reporte de robo vigente en los Estados Unidos.

Asimismo, en el sitio se incautaron tres implementos especializados para la colocación de blindaje, un cartucho útil calibre .50 y 10 municiones activas calibre .223.

Tras concluir la diligencia, los vehículos y las evidencias materiales fueron trasladados para su formal puesta a disposición ante el Ministerio Público, con el objetivo de continuar con las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones contundentes, la SSPE reafirma su compromiso de mantener un despliegue táctico permanente en todo el territorio estatal. Bajo la estrategia del secretario Gilberto Loya, la corporación continuará sumando esfuerzos coordinados con las fuerzas federales y locales, utilizando tecnología de punta para debilitar las estructuras criminales y garantizar la tranquilidad de las familias chihuahuenses.