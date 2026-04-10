Aseguran dos vehículos con reporte de robo, detienen a uno de los conductores

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con Ejército Mexicano, aseguraron en distintas intervenciones, dos vehículos que, al ser revisados en sus números de serie, resultaron con reporte de robo.

En la primera acción, realizada la tarde del jueves 09 de abril del 2026, en las calles Parque Alameda y Francisco J. Múgica, de la colonia Venustiano Carranza, los agentes ministeriales y el personal castrense, pidieron al conductor de un auto Nissan, que detuviera su marcha para una revisión.

En la inspección del auto línea Sentra, modelo 1994, color gris, sin placas de circulación, se pudo conocer a través de las diferentes plataformas de búsqueda que contaba con reporte de robo del día 19 de mayo del 2010.

En el lugar se le informó a Santos Antonio Q. P., de 37 años de edad, que quedaba detenido por la posesión de un vehículo con reporte de robo.

El segundo aseguramiento de vehículo con reporte de robo, se llevó a cabo por parte de agentes ministeriales del Destacamento de Témoris, municipio de Guazapares, la tarde del jueves 09 de abril.

El informe señala que tuvieron a la vista un auto Ford, Figo, modelo 2019, color negro, sin placas de circulación, el cual tenía reporte de robo del día 13 de mayo del 2023 en la ciudad de Chihuahua.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de elementos de esta representación social en coordinación con otras corporaciones se combate el robo de vehículos y se logra la captura de personas involucradas, además de reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).