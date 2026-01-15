Aseguran camioneta Land Rover robada, arma larga, cocaína y vapeadores

|Elementos de la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), aseguraron un vehículo de la marca Land Rover, en cuyo interior se encontraba un arma larga, cocaína y vapeadores.

La intervención de agentes ministeriales y del área de Inteligencia de la SSPE, se llevó a cabo ayer miércoles, en las calles 18 y Ojinaga de la colonia centro, en la ciudad de Cuauhtémoc.

En la revisión de los números de identificación del vehículo tipo SUV, línea Discovery, con placas del estado de Texas, que contaba con reporte de robo interpuesto el 23 de marzo del 2024, en ciudad Juárez.

Los elementos hallaron en el interior del mencionado vehículo, un arma larga tipo fusil, calibre 7.62 x 39 mm., abastecida con 30 cartuchos útiles en el cargador, la cual fue asegurada por personal de Servicios Periciales para las pruebas de balística forense.

Asimismo, en el asiento del copiloto se localizaron 8 envoltorios con una sustancia blanca con las características propias de la cocaína con un peso total de 7 gramos; además, 5 cajas de cartón que contenían vapeadores con extracto de mariguana, conocidas como WAX.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos en coordinación con corporaciones e instituciones de los distintos órdenes de Gobierno.