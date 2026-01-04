Aseguran a pareja por presunto intento de secuestro en Juárez

Como parte de las acciones permanentes para combatir los hechos delictivos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo el arresto de una pareja en Ciudad Juárez, quienes presuntamente intentaron privar de la libertad a un grupo de personas, haciendo uso de un arma de fuego, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Abraham González.

Los hechos ocurrieron el 4 de enero, cuando elementos de la Policía del Estado, en colaboración interinstitucional con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, realizaban recorridos de reforzamiento táctico, momento en el que detectaron lo que parecía una trifulca en la zona.

Al aproximarse, los agentes observaron que cuatro personas forcejeaban contra un masculino, quienes señalaron que este habría intentado obligarlos a ingresar a un vehículo Mitsubishi Lancer, bajo amenaza con un arma de fuego.

Derivado de la intervención, los elementos localizaron el arma de fuego en el área y aseguraron al sujeto. Además, uno de los masculinos presentaba una herida de bala en la pierna, lo que motivó un despliegue operativo inmediato para dar con el vehículo implicado, el cual se había dado a la fuga.

A través de un rastreo táctico policial, apoyado con la tecnología de la Plataforma Centinela, los agentes lograron ubicar e interceptar el vehículo Mitsubishi en la colonia Nuevo Hipódromo, confirmando que era conducido por una mujer.

Las personas detenidas fueron identificadas como Ernesto G. R. y Alejandra Neftalí G. J., quienes, junto con el vehículo y el arma asegurada, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones.

Estas acciones reflejan la efectividad policial y la capacidad de respuesta inmediata ante situaciones de alto riesgo, resultado de la profesionalización y capacitación permanente de los cuerpos de seguridad, como parte de la estrategia impulsada por el secretario Gilberto Loya Chávez, bajo la premisa de que con Seguridad damos resultados.