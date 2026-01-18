Asegura SSPE vehículo con reporte de robo en Guadalupe y Calvo

Como resultado de los trabajos coordinados con fuerzas federales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Policía de Despliegue, llevó a cabo el aseguramiento de un vehículo con reporte de robo vigente en el municipio de Guadalupe y Calvo.

El aseguramiento se realizó el sábado 17 de enero, cuando elementos estatales, en colaboración con el Ejército Mexicano y la Agencia Estatal de Investigación, detectaron vía aérea un vehículo oculto entre la zona boscosa del municipio, lo que motivó un acercamiento inmediato al lugar.

Durante la revisión pedestre, los agentes confirmaron que se trataba de una Chevrolet Silverado, modelo 2011, la cual contaba con reporte de robo del 6 de octubre de 2022 en la ciudad de Chihuahua, por lo que fue asegurada de inmediato y puesta a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Cabe destacar la efectividad de la vigilancia aérea en este tipo de operativos, ya que se realizaron rastreos mediante el helicóptero de la SSPE, así como con el apoyo del equipo de pilotos de aeronaves no tripuladas, herramientas que permiten generar inteligencia operativa y táctica para mantener despliegues permanentes en zonas de difícil acceso.

Estas acciones coordinadas forman parte de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), las cuales continúan generando resultados en materia de seguridad para el estado de Chihuahua, como parte de la estrategia operativa impulsada por el Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad, damos resultados.