Asegura SSPE dos vehículos robados y equipo táctico en Guerrero y Nonoava

Como resultado de las labores de vigilancia y el despliegue policial, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, llevó a cabo el aseguramiento de dos vehículos con reporte de robo, uno de ellos en el extranjero, así como equipo táctico en los municipios de Guerrero y Nonoava.

El primer hecho ocurrió en el seccional de Temechi, municipio de Guerrero, cuando elementos de la Policía del Estado realizaban labores de prevención y disuasión del delito. Mediante el uso estratégico de drones, los agentes detectaron una camioneta tipo pick-up, marca Ford, modelo 2017, la cual se encontraba en aparente estado de abandono y con las ventanas abiertas.

Durante la inspección correspondiente, los oficiales verificaron los datos de la unidad en la Plataforma Centinela, arrojando que el vehículo contaba con reporte de robo vigente en San Antonio, Texas, desde octubre del año 2023. En la revisión detallada del interior de la camioneta, los elementos adscritos a la Subsecretaría de Despliegue Policial localizaron tres chalecos portaplacas, presuntamente utilizados por integrantes de grupos criminales que operan en la región.

Asimismo, dando continuidad a la jornada de vigilancia de ese mismo martes, los elementos de la Policía Rural lograron el aseguramiento de un segundo vehículo con reporte de robo en el municipio de Nonoava, específicamente en las cercanías de la ranchería Betebachi. Se trata de una camioneta Ford F250, modelo 2023, de color azul y sin placas de circulación, la cual contaba con reporte de robo vigente desde agosto de 2023.

Tanto los vehículos recuperados como el equipo táctico incautado fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

Con este operativo, la SSPE reafirma su compromiso de combatir la delincuencia y recuperar el patrimonio ciudadano. Bajo la estrategia tecnológica impulsada por el secretario Gilberto Loya, la Policía del Estado mantiene un despliegue permanente para neutralizar los factores de riesgo y garantizar la paz en la entidad.