Asegura SSPE armas y droga en Guadalupe y Calvo

Como parte de las acciones coordinadas para reforzar la seguridad en la zona serrana, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por Gilberto Loya Chávez, informó sobre el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos útiles, equipo táctico y droga durante un operativo desplegado en el municipio de Guadalupe y Calvo.

La intervención fue realizada por integrantes de la Célula B.O.I., conformada por elementos de la SSPE, DEFENSA y Guardia Nacional, quienes efectuaban recorridos de vigilancia y prevención del delito en caminos vecinales entre las localidades de El Tule y El Zorrillo.

De acuerdo con el reporte oficial, durante las labores operativas los elementos detectaron movimientos sospechosos en una zona serrana, donde un hombre con vestimenta táctica emprendió la huida entre la maleza y terreno boscoso, sin que fuera posible darle alcance.

Tras inspeccionar el área, las corporaciones localizaron y aseguraron dos armas de fuego —una pistola calibre 9 milímetros y un fusil tipo AK-47— además de 67 cartuchos útiles de distintos calibres, cargadores metálicos y de plástico, placas balísticas, un chaleco táctico y diverso equipo táctico.

Asimismo, fue asegurada una bolsa con aproximadamente 523 gramos de marihuana, la cual quedó a disposición de las autoridades correspondientes junto con el resto de los objetos decomisados.

La SSPE destacó que este tipo de operativos conjuntos fortalecen la presencia institucional en la región serrana y contribuyen al combate de actividades delictivas mediante la coordinación entre autoridades estatales y federales.