Asegura SSPE armas, equipo táctico y presunta droga tras detención en Ojinaga

Elementos de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevaron a cabo el arresto de Sarahí G. R., Álvaro Ángel S. S. y Julián R. R., a quienes se les aseguraron diversas armas de fuego, equipo táctico y presunta droga, en hechos registrados en el municipio de Ojinaga.

La detención se realizó el pasado 11 de febrero, en el fraccionamiento Flor del Desierto, cuando agentes de la Policía del Estado efectuaban recorridos de vigilancia y labores de rastreo de objetivos prioritarios. Durante estas acciones, los elementos detectaron a tres personas que al lado de un vehículo Ford F-150 y una motocicleta, portaban armas de fuego a la vista.

Ante esta situación, se desplegó una intervención policial inmediata que derivó en la detención de los dos hombres y la mujer. Tras la revisión correspondiente, se les aseguraron dos armas cortas, un arma larga, nueve cargadores y 527 cartuchos útiles de diversos calibres, así como equipo táctico, entre el que se encontraban un portafusil, fundas, piernera, fornituras y un casco balístico.

Asimismo, al grupo se le localizó un envoltorio plástico que contenía una hierba seca y olorosa con características similares a la marihuana.

Las personas detenidas, junto con los vehículos y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Cabe señalar que esta acción fue resultado de una investigación previa realizada en coordinación con el Centro de Mando C7-IA, enfocada en la localización de objetivos prioritarios, misma que anteriormente permitió la detención de otros dos sujetos tras una persecución.

Estas acciones reflejan la efectividad operativa y la estrategia táctica implementada por la Policía del Estado, como parte del plan integral de Seguridad Pública impulsado por el secretario Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.