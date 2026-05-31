Asegura SSPE a presunto homicida al sur de Chihuahua; Videovigilancia Centinela de Gilberto Loya fue clave para dar con el sospechoso

Como resultado de la inmediata respuesta operativa y el uso estratégico de las herramientas tecnológicas de la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, llevó a cabo la detención en flagrancia de un hombre de 26 años de edad, identificado como Jordan Osvaldo Q. M., presuntamente responsable de un homicidio doloso en la colonia Punta Oriente, al sur de Chihuahua capital.

Los hechos se registraron durante la tarde del sábado, cuando se recibió un reporte a través de la línea de emergencia 911 en el que se alertaba sobre una riña en la calle Punta el Alamillo, lugar donde se localizó a un hombre que ya no contaba con signos vitales.

Derivado de esta situación, el personal de la SSPE inició de inmediato un despliegue táctico. Utilizando las capacidades analíticas de la Plataforma Centinela, los monitoristas lograron ubicar al presunto responsable e identificar plenamente sus características físicas y de vestimenta, compartiendo los datos en tiempo real para guiar los recorridos de búsqueda de los elementos operativos en campo.

A través de un seguimiento virtual y en una estrecha coordinación entre el personal policial, se logró localizar al masculino con las características descritas mientras aún se encontraba dentro de la misma colonia Punta Oriente, donde se suscitó el altercado.

Tras ser detectado, las unidades de la Policía del Estado acudieron de inmediato al punto exacto para realizar la intervención correspondiente. El sujeto fue debidamente asegurado y trasladado para ser puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el probable delito de homicidio doloso.

Con esta detención, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma la efectividad entre la tecnología de vanguardia y la reacción policial en tierra. Bajo el liderazgo del secretario Gilberto Loya, la SSPE mantiene un combate frontal a la impunidad, empleando la Plataforma Centinela para dar resultados inmediatos y garantizar entornos seguros para las familias chihuahuenses.