Asegura AEI Zona Centro a mascota reportada como robada

• La víctima aseguró que se llevaron a Max, un pug de 4 años, de su domicilio en la colonia Las Granjas

La Unidad Especializa en Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes Infractores, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, logró asegurar un perro de raza pug, que fue sustraído de un domicilio de la colonia Las Granjas, en la ciudad de Chihuahua.

El pasado martes 14 de abril, el Ministerio Público recibió la denuncia por robo, interpuesta por la propietaria del perro de compañía de nombre Max, de cuatro años de edad, en la que se menciona que dos menores de edad se lo habían llevado del interior de la cochera.

De acuerdo a la denuncia, la mascota fue sustraída el 3 de abril, de un domicilio de la colonia Las Granjas, por unos menores de 8 y 15 años de edad, por lo que la afectada publicó el hecho en la plataforma sociodigital Facebook.

La investigación ministerial indica que, tras la publicación en las redes sociales, la ofendida recibió un mensaje en el que le informaban que su mascota estaba en un domicilio de la colonia El Saucito, por lo que acudió y pidió que se lo devolvieran, a lo que le respondieron que ya lo habían regalado a una tercera persona.

La Policía Ministerial contactó a las nuevas personas que tenían a la mascota, y estas accedieron a entregarlo este viernes 17 de abril, ante el agente del Ministerio Público.

Cabe señalar que la propietaria de Max otorgó el perdón a los menores de edad que se llevaron al perro, aunque estos aseguraron haberlo recogido de la calle.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos y la recuperación de bienes sustraídos ilegalmente que puedan restituir el daño cometido al patrimonio de los ciudadanos.