Asegura AEI 34 kilogramos de mariguana en la carretera a Aldama

Se localizó dentro de unas bolsas de plástico en un predio

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, aseguraron 34.028 kilogramos de mariguana, este miércoles 18 de marzo, en un predio de la carretera Chihuahua-Aldama.

Lo anterior, durante acciones para la prevención de delitos en la zona de Aldama.

La droga estaba en tres bolsas de plástico. Fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo para las indagatorias correspondientes.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente, se garantiza la atención y las acciones de prevención de la ciudadanía, ya que, gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra detectar y actuar en consecuencia, garantizando seguridad a la población.