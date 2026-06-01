Aryna Sabalenka elimina a Naomi Osaka y avanza a cuartos de final de Roland Garros

París. Naomi Osaka pudo haber tenido ventaja en el concurso de moda. Sin embargo, en el ámbito del tenis, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, fue la ganadora.

Sabalenka venció a Osaka por 7-5 y 6-3 para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Francia y acercarse un paso más a ganar el Grand Slam sobre arcilla tras caer el año pasado ante Coco Gauff.

Fue el primer partido nocturno femenino en Roland Garros en tres años y Osaka entró a la cancha luciendo una chaqueta bomber dorada sobre su vestido de entejuelas doradas, con una cola escalonada adornada con volantes de tul.

Sabakenka lució un atuendo de tenis más convencional: un vestido de tenis negro ligeramente transparente y acampanado con una capa interior roja; además de collares de diamantes.

En el enfrentamiento entre dos campeonas de Grand Slam, Sabalenka mejoró su récord a 3-1 en su carrera contra Osaka, que disputaba la cuarta ronda de Roland Garros por primera vez.

Aryba superó a Osaka desde el fondo de la pista y conectó un potente golpe de derecha ganador en su primer punto de partido, al que Naomi apenas pudo llegar con la raqueta.

Los organizadores del torneo fueron criticados por no programar más partidos femeninos por la noche. Los responsables de Roland Garros respondieron que los partidos femeninos al mejor de tres sets no ocupan suficiente tiempo para las cadenas de televisión. Los hombres juegan partidos al mejor de cinco sets.

Sabalenka ganó en 1 hora y 27 minutos.

La rival de la bielorrusa en cuartos de final será Diana Shnaider, quien derrotó a Madison Keys por 6-3, 3-6 y 6-0.

Las esperanzas francesas se desvanecieron tras la derrota de Diane Parry por 6-3 y 6-2 ante la jugadora polaca Maja Chwalinska, número 114 del ranking.

La rival de Chwalinska en cuartos de final será Anna Kalinskaya, quien se sorprendió a sí misma al llegar a cuartos de final tras derrotar a Anastasia Potapova por 6-4, 2-6, 7-6 (10-7).

A pesar de la derrota de Jannik Sinner, número uno del ranking, en la segunda ronda, los aficionados italianos tendrán al menos a dos hombres en los cuartos de final.

Flavio Cobolli, décimo cabeza de serie, avanzó a sus segundos cuartos de final de Grand Slam después de vencer al estadunidense Zachary Svajda por 6-2, 6-3, 6-7 (3), 7-6 (5).

“Sin duda, es mi Grand Slam favorito”, dijo Cobolli tras ganar en la pista Philippe-Chatrier. “Como italianos, nos sentimos muy cómodos en esta superficie”.

El próximo rival de Cobolli será el cuarto cabeza de serie, Félix Auger-Aliassime, quien derrotó a Alejandro Tabilo por 6-3, 7-5 y 6-1 para alcanzar los cuartos de final en los cuatro torneos de Grand Slam. Sin embargo, el canadiense nunca ha superado las semifinales de un Grand Slam.

El potente sacador Matteo Berrettini se unió a Cobolli en los cuartos de final tras vencer a Juan Manuel Cerundolo por 6-3, 7-6 (2), 7-6 (6). Berrettini alcanzó los cuartos de final de este torneo por última vez en 2021, pero no había regresado desde entonces debido a una serie de lesiones y problemas físicos.