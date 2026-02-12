Arrollan a joven de 27 años luego de haber chocado a un camión

Un joven de 27 años, fue arrollado por un carro, después de haber chocado a un camión en una parada de autobuses a bordo de su motocicleta, por la parte de atrás e intentar retirarse, fue embestido por un vehiculo Chevrolet Aveo blanco, al intentar incorporarse al carril central de la lateral del periférico de la juventud tras intentar retirarse del accidente casi con Juan Escutia, en sentido de sur a norte.



El joven quedó en el suelo, sin poderse levantar con una fractura en la pierna, por lo que fue atendido por paramédicos de la unidad de rescate de gobierno del Estado, mientras que la policía vial se hizo cargo de levantar los reportes correspondientes.