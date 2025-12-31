Arrestan a 3 y aseguran 67 envoltorios de heroína en colonia San Jorge

Como resultado de una orden de cateo, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua, fueron detenidas tres personas por delitos contra la salud, en la colonia San Jorge, este miércoles 31 de diciembre.

En el operativo conjunto participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, y del Ministerio Público, así como de la Unidad de Inteligencia Policial (UIP) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional, y la Guardia Nacional.

La orden de cateo, se cumplimentó bajo la causa penal 5345/2025, en un domicilio de la calle Secretaría de Gobernación, de la referida colonia, en donde fueron detenidos José Antonio L.G. de 21 años de edad, Josefina G.O. de 43 años de edad, y Jaime César F.V. de 49 años de edad.

A estas personas les fueron asegurados 67 envoltorios de papel aluminio, que en interior contenían una sustancia oscura y pastosa, con las características del narcótico conocido como heroína.

Tanto lo asegurado, como los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).