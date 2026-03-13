Arranca “Impulso Canaco”, darán préstamos a comercios; hay una bolsa de 83 mdp

Esta mañana el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez y el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández Gamboa dieron el arranque a Impulso Canaco créditos con Nafin principalmente en micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme).

Con el fin de buscar alianzas que impulsen la competitividad de la ciudad con financiamiento a Mipymes con créditos a través de Nacional Financiera, participarán todos los bancos.

“Es un día de mucho jubilo y gusto porque hace un año que empecé como presidente de canaco vimos desde el primer momento como ayudar a los micro, pequeños y medianos empresarios que durante su vida empresarial han tenido dificultades y como solventar las dificultades, hoy me lleno de agradecimiento con este programa y las personas que lo hicieron posible”, comentó.

El líder del comercio formal local, comentó que la SIDE ha sido un aliado para mejorar el apoyo de la mano de Nafin se dará una alianza de progreso con “Impulso Canaco”.

Héctor José María Parás representante de Nacional Financiera (Nafin) señaló que esta unión se basa en promover el desarrollo económico a través de un financiamiento para créditos blandos y que realmente le servirán a las mipymes.

Se trata de un financiamiento con 83 millones de pesos en bolsa dará crédito a empresas 100% formales y agremiadas a Canaco, destacando que las mipymes mueven el 60% de la economía local, 6 meses sin interéses, 60 meses de crédito, 14.75% de tasa, sin garantías, los interesados podrían pedir hasta 2.5 millones de pesos.

“Es un instrumento para crear empresas competitivas, que crezcan y den empleo, desde que arrancamos en este gobierno, 12 mil empleos en este beneficio, esto se vuelve lo más importante con tasas preferentes a través de la banca comercial con una reingeniería con el impulso”, comentó Fernández.

A nivel nacional darán una presentación de un antes y después con este programa, un apoyo verdadero al comercio en general.