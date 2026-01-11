Arde vivienda abandonada en la colonia Nacional



Está noche un incendio en una vivienda abandonada alertó a elementos de bomberos en la colonia Nacional, por fortuna se controló a tiempos.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Mayas cruce con Huicholrs en la colonia antes mencionada en donde se dio el incendio en la vivienda abandonada.



A decir de vecinos del lugar, personas “maleantes habitaron en lugar desde hace 6 días y realizan la quema constante de cobre y basura, por lo cual piden la intervención de la autoridad.



Cabe destacar que el fuego fue controlado rápidamente por elementos de bomberos,

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal quienes levantan el reporte y acordonaron elementos área.