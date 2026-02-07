Arde corralón de Fiscalía de Tlaxcala

Un incendio ocurrió en el corralón de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, ubicado en San Andrés Ahuashuatepec, Municipio de Tzompantepec, con saldo de sólo daños materiales.

“De acuerdo con el reporte preliminar, el fuego consumió aproximadamente 184 vehículos que se encontraban en una franja del corralón de un total aproximado de 600 unidades entre vehículos y motocicletas, la cual era utilizada principalmente para resguardar vehículos con más de 10 años de antigüedad, correspondientes a lo que anteriormente fue la Procuraduría General de Justicia del Estado”, explicó la Fiscalía.

“En la otra franja del corralón permanecieron intactos aproximadamente 425 entre unidades ente automóviles y motocicletas”.

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) acudió para implementar los protocolos de seguridad y salvaguardar a la población.

La conflagración fue controlada por elementos de la CEPC, Bomberos del Estado, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía estatal y autoridades municipales.

Las autoridades reportaron que no hay lesionados y hasta el momento se desconocen las causas del siniestro.

“Cabe señalar que ya se inició una carpeta de investigación, en la que el Ministerio Público, la Policía de Investigación y los peritos correspondientes llevarán a cabo las indagatorias necesarias para determinar el origen del incendio”, añadió la dependencia.