Aranceles frenan alza en envíos automotrices a EU

Los aranceles implementados por la administración del presidente Donald Trump causaron el freno al crecimiento de las exportaciones automotrices de México a Estados Unidos en 2025.

En tres años, de 2021 a 2023, las ventas externas mexicanas de la industria automotriz dirigidas al mercado estadounidense registraron incrementos interanuales de doble dígito, y en 2024 su alza fue de 5.1%, de acuerdo con datos del Inegi.

Pero esta racha positiva concluyó en 2025, cuando las exportaciones automotrices mexicanas cayeron a una tasa interanual de 5.6 por ciento.

“La caída de las exportaciones automotrices se debe a los aranceles de Estados Unidos”, atribuyeron Gabriela Siller y Jesús Anacarsis López Flores, analistas de Banco Base.

En contraste, hubo un crecimiento de 4.6% en las exportaciones automotrices desde México al resto del mundo.

Lo anterior se ha reflejado directamente en un deterioro de la manufactura en México, pues la fabricación de equipo de transporte representa 24% de la producción manufacturera y acumuló una contracción de 5.5% en 2025, la mayor desde 2021 (-21.0% en 2020). El deterioro de la fabricación de equipo de transporte es clave para el resto de la manufactura, pues se reduce la demanda por insumos a otras industrias.

En su más reciente auge, las exportaciones automotrices mexicanas a Estados Unidos aumentaron 13.7% en 2021, 17.3% en 2022 y 15.3% en 2023.

Banco Base considera que el crecimiento previsto de las exportaciones mexicanas enfrentará nuevos riesgos a la baja en 2026, destacando, entre otros, el de mayor deterioro de la producción automotriz debido a los aranceles sectoriales, por lo que se podría profundizar la contracción de las ventas externas automotrices.

Las exportaciones de manufacturas no automotrices explicaron en 2025 el 63.6% de las exportaciones totales de México, subiendo desde 58.4% en 2024, siendo su mayor proporción desde 2009 (64.1%), cuando las exportaciones automotrices se vieron afectadas por la Gran Recesión.

Esto se debe a que los aranceles que Estados Unidos impuso a México bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no se cobraron al pie de la letra durante varios meses, en contraste con los aranceles sectoriales que se aplican al sector automotriz, que sí se están cobrando.