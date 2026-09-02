Aprueba IEE Chihuahua ruta para la elección de regidurías indígenas en 14 municipios

El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) aprobó el Calendario para la Implementación del Proceso Electivo de Regidurías Indígenas mediante Sistemas Normativos Internos 2026-2027, así como el Programa Integral de Difusión Institucional que acompañará cada una de sus etapas.

Se trata de un ejercicio inédito en el estado de Chihuahua, mediante el cual los pueblos y comunidades indígenas de 14 municipios elegirán, por primera vez, una regiduría conforme a sus propios Sistemas Normativos Internos, como expresión de sus derechos a la autonomía, la libre determinación y la participación política.

El proceso se llevará a cabo en Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Maguarichi, Morelos, Nonoava, Temósachic, Urique y Uruachi, cuyos ayuntamientos deberán integrarse con una regiduría indígena.

El calendario establece las actividades, periodos e instancias responsables de desarrollar las diferentes fases del proceso, desde la recopilación de información técnica y comunitaria hasta la elección de las regidurías y el reconocimiento institucional de las personas que resulten electas.

Como parte de esta ruta se desarrollará una Consulta Previa, Libre e Informada, mediante la cual los pueblos y comunidades indígenas podrán participar en la construcción del procedimiento para el reconocimiento institucional de sus elecciones y expresar cómo eligen a sus autoridades y representantes conforme a sus propios Sistemas Normativos Internos.

La etapa informativa de la Consulta se realizará del 1 al 17 de octubre de 2026; posteriormente, del 18 de octubre al 8 de noviembre, los pueblos y comunidades contarán con un periodo para deliberar conforme a sus propias formas de organización. La etapa consultiva tendrá lugar del 9 de noviembre al 10 de diciembre, mientras que del 11 al 31 de diciembre podrán recibirse propuestas y observaciones adicionales.

De manera paralela, del 15 de septiembre de 2026 al 15 de enero de 2027 se realizará el Registro de Órganos de Gobierno y Sistemas Normativos Internos, con el propósito de recabar información sobre las autoridades, normas, procedimientos, prácticas y formas de organización y toma de decisiones de los pueblos y comunidades. Este registro podrá actualizarse posteriormente y hasta un día antes de la elección correspondiente.

Los resultados de la Consulta serán sistematizados y servirán como base para elaborar los Lineamientos que regularán la actuación institucional durante el proceso. Estos serán socializados con las autoridades comunitarias y las instituciones participantes antes de ser sometidos a la aprobación del Consejo Estatal, prevista a más tardar el 15 de febrero de 2027.

Los procesos comunitarios para elegir las regidurías indígenas se desarrollarán del 1 de marzo al 2 de mayo de 2027, de acuerdo con las normas, procedimientos y prácticas de cada pueblo o comunidad. El IEE brindará acompañamiento técnico e institucional, respetando en todo momento su autonomía, libre determinación y particularidades culturales y lingüísticas.

Asimismo, se aprobó el Programa Integral de Difusión Institucional, que permitirá proporcionar información clara, oportuna, accesible y culturalmente pertinente. Los materiales prioritarios serán traducidos, conforme a las necesidades de las comunidades participantes, a las lenguas rarámuri, pima u o’oba, ódami y warijó.

Con la aprobación de estos instrumentos, el IEE Chihuahua da un paso histórico en la construcción de una representación política municipal más plural e incluyente. Este ejercicio inédito refrenda el compromiso institucional de garantizar los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, mediante procesos que reconozcan y respeten sus Sistemas Normativos Internos, su autonomía, su libre determinación y sus propias formas de organización y toma de decisiones.