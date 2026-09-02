Entre maestros y tecnología, Bonilla acompaña arranque de clases en la UACH

El edil capitalino Marco Bonilla regresó a su alma mater con motivo del inicio de clases de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), donde aprovechó para saludar a catedráticos y convivir con autoridades universitarias.

Durante el evento realizado en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre (MBA), el presidente municipal se encontró con el rector Luis Rivera Campos, con quien compartió algunos momentos previo al arranque formal de las actividades académicas.

Uno de los momentos que llamó la atención fue cuando Bonilla y Rivera Campos posaron para la fotografía junto a un robot, como parte de la presencia de tecnología e innovación en las actividades de la máxima casa de estudios.

El encuentro permitió al alcalde reencontrarse con docentes de la institución y refrendar el vínculo que mantiene con la universidad donde realizó su formación profesional.