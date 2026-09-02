UACH da “Bienvenida 2026” a 7 mil alumnos de nuevo ingreso

Está mañana el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) Luis Alfonso Rivera Campos encabezó la bienvenida 2026 a alumnos de nuevo ingreso de la UACH.

Acompañado por el alcalde Marco Bonilla se dio la bienvenida a 7 mil jóvenes de las 15 facultades de la máxima casa de estudios.

El evento se realiza en las instalaciones del gimnasio Manuel Bernardo Aguirre en el campus 1 de la UACH.

Se cuenta con la participación de jóvenes provenientes de los municipios de Delicias y Parral.

Además se cuenta con la presentación oficial de los Equipos representativos de la máxima casa de estudios.