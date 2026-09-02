Chihuahua hace su trabajo en seguridad: De la Peña por aseguramiento de narcolaboratorio en Parral

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que el narco laboratorio que fue detectado y desmantelado en Hidalgo del Parral se da en el marco de la colaboración entre fuerzas estatales y federales en materia de seguridad.

Asimismo, señaló que Chihuahua siempre hace lo que le corresponde para darle a la ciudadanos buenos resultados: “la seguridad es un tema constante en el Estado, por eso la gobernadora ha hecho hincapié que hay plena coordinación con las fuerzas federales”.

Fue ayer martes cuando la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dio a conocer del aseguramiento de un inmueble, con características de presunto narcolaboratorio, en las cercanías del poblado de Las Lajas, área serrana del municipio de Hidalgo del Parral.

Se trató de un despliegue interinstitucional en colaboración con la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y las fiscalías estatal y federal.

La clasificación de los compuestos quedó sujeta a los análisis periciales correspondientes de las autoridades competentes.

En total, se aseguraron miles de litros de sustancias líquidas y alrededor de una tonelada de productos sólidos, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes, ya que será dicha institución quienes determinen la cantidad exacta del contenido asegurado.

La zona quedó bajo resguardo, mientras se mantiene un operativo de búsqueda y localización en los alrededores para dar con los posibles responsables de su operación.

Cabe señalar que, dado el tamaño del presunto laboratorio, se estimó que, en el caso de ser utilizado para la elaboración de drogas como la metanfetamina, este tendría una capacidad estimada de generar 100 kilogramos al día, es decir, alrededor de mil dosis de droga.