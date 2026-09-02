Conoce a “Lady Bot”, la asistente tecnológica de la UACH

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) presentó a Lady Bot un personaje tecnológico que busca acercar a la comunidad universitaria a las nuevas herramientas digitales y a los proyectos de innovación que impulsa la institución.

Lady Bot está a cargo de la Coordinación General de Tecnologías de la Información de la UACH y forma parte de las iniciativas encaminadas a fortalecer el uso de la tecnología dentro de la universidad.

La institución invitó a la comunidad universitaria a participar en el concurso para definir y someter a votación a Lady Bot a través de la aplicación oficial de la UACH.

La propuesta busca que estudiantes, docentes y personal administrativo se involucren en la creación de la identidad de este nuevo personaje, que representa la apuesta de la máxima casa de estudios por la innovación y la transformación digital.

Con esta iniciativa, la UACH continúa incorporando herramientas tecnológicas a sus procesos y actividades, al tiempo que promueve la participación de su comunidad universitaria.