Aprueba cabildo cambios de uso de suelo a 8 predios y dos nuevos fraccionamientos

En sesión de cabildo se dio la aprobación de dos nuevos proyectos de fraccionamiento y más de 8 cambios de uso de suelo en terrenos de la ciudad.

Se aprueba la creación de “Denali Rejón I'” y su nomenclatura, ubicado en la zona Surponiente de la ciudad de Chihuahua, con superficie de 21,804.986 metros cuadrados presentada por VGC Arquitectura Inmobiliaria, S.A. de C.V, además de denominará “Vía Residencial Etapa II'” y su nomenclatura, ubicado en la zona Norte de la ciudad de Chihuahua, con superficie de 19,015.61 metros cuadrados presentado por de CTU Impulso, S.A. de C.V.

Asimismo, los cambios de uso de suelo de habitación a mixto en más de 8 predios de la ciudad y 2 predios más a estudios de planeación urbana.