Apresuran reformas sobre elección judicial e injerencia

Mañana se pondrá a discusión y votación la reforma propuesta por el Ejecutivo federal para retrasar la elección judicial.

La Cámara de Diputados se alista para aprobar en unas cuantas horas cuatro reformas constitucionales y legales que buscan aplazar la elección judicial e incluir la injerencia extranjera como causa de nulidad de procesos electorales.

Los acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) indican que después de la sesión de Congreso General, el pleno de San Lázaro sesionará este martes y mañana miércoles.

Hoy sesionarán para realizar la declaratoria de publicidad de los cuatro dictámenes que se discutirán y votarán durante el periodo extraordinario.

Los dictámenes son procesados en comisiones este mismo martes, en sesiones previas a la de instalación del Congreso General y para apresurar su aprobación, sus juntas directivas acordaron no discutir reservas y llevar éstas al pleno.

Mañana se pondrá a discusión y votación la reforma propuesta por el Ejecutivo federal para retrasar la elección judicial de 2027 a junio de 2028.

Los coordinadores de bancada acordaron que este martes, el dictamen sólo será aprobado en lo general y mañana el pleno aprobará la reforma en lo particular.

También serán puestas a discusión y votación el resto de las modificaciones constitucionales y legales enlistadas: la constitucional referente a la ampliación de las causales de nulidad de elecciones, la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en la misma materia y la referente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas.

Se prevé que el miércoles la sesión será a morir, ya que se espera que todas las reformas sean aprobadas en esa reunión, por lo que se extenderá lo que sea necesario.

“Mañana sí va a ser muy pesado, son las dos reformas constitucionales y después de esto las dos reformas a leyes reglamentarias”, dijo el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal.