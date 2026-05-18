Aprehenden a imputado por robo cometido en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, a través de la Agencia Estatal de Investigación, detuvo con una orden de aprehensión a Joel A. A., en la que aparece como probable responsable de un robo ocurrido el 05 de febrero de 2024, en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el detenido 49 años de edad, se introdujo de manera ilegal a un predio ubicado en la colonia Altavista, de donde sustrajo material de construcción con valor de 11 mil 720 pesos.

Los Policías Investigadores lo detuvieron en calles de la colonia Héroes de la Revolución y lo pusieron a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público formulará imputación en su contra.

Con los trabajos y diligencias realizadas por esta representación social, se busca otorgar justicia a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales, a quienes se garantiza la reparación del daño, así como también aplicar el castigo a los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).