Aprehende Fiscalía Zona Sur a probable responsable de fraude cometido en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvo mediante orden de aprehensión a Delfino Everardo V. M., quien aparece como probable responsable del delito de fraude, cometido en agosto de 2022 en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el imputado engañó a la víctima, a quien hizo creer que era carpintero y la convenció de entregarle 20 mil pesos como anticipo para la elaboración de una cocineta, la cual le entregaría un mes después.

Al cumplirse dicho periodo, la afectada intentó contactar sin éxito al presunto, por lo que se dio cuenta que todo había sido un engaño, que Delfino Everardo V.M. no era carpintero, no contaba con un taller y que incluso le había mostrado fotografías de muebles fabricados por otras personas para convencerla de que él se dedicaba a dicha actividad.

El imputado fue detenido en calles de la colonia Federico Piñón y quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia inicial en donde el Ministerio Público le informará sobre los cargos que se le imputan.

Gracias al trabajo de esta representación social, se logra llevar ante la justicia a quienes agravian a la sociedad y reitera su compromiso para procurar justicia a las víctimas y se alcance la reparación del daño.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).