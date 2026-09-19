Ramón Ayala convertirá su despedida en un homenaje a su trayectoria

Ramón Ayala prepara una noche especial para despedirse de los escenarios de la Ciudad de México, luego de 72 años de trayectoria y 113 discos de larga duración. El llamado “Rey del Acordeón” ofrecerá su concierto de despedida en La México, antigua Plaza de Toros México, recinto con capacidad para entre 40 mil y 50 mil personas.

A sus 80 años, Ayala aseguró sentirse feliz de llegar a un escenario donde anteriormente se presentaron figuras como Vicente Fernández y Juan Gabriel. Para esta presentación contempla la participación de varios invitados, entre ellos Eduin Caz, de Grupo Firme, además de preparar el estreno en vivo de “El milagrito”, canción escrita por Marco Antonio Solís, quien, según relató el intérprete, se la obsequió para que la grabara.

El repertorio incluirá algunos de los temas más representativos de su carrera, entre ellos “Tragos Amargos”, “Un Puño de Tierra” y “Rinconcito en el Cielo”. Debido al significado que tendrá esta presentación, el cantante adelantó que planea grabar el concierto en video para conservarlo y posteriormente dejarlo como un recuerdo para sus seguidores.

Durante la conferencia de prensa, Ayala también fue cuestionado sobre las acusaciones de agresión sexual y acoso relacionadas con su hijo Ramón Ayala Jr., por las cuales existen demandas en Estados Unidos. En uno de los casos, el cantante ha sido señalado por presunta negligencia; los señalamientos forman parte de procesos legales que se desarrollan en ese país.

Información de AP