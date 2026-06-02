Aplican multa de 400 mil pesos a Morena por afiliar a priistas sin su consentimiento

El dirigente estatal del Movimiento Territorial del PRI, Fermín Ordóñez, informó que la autoridad electoral aplicó una multa de 400 mil pesos a Morena, debido a que afilió a varios priistas sin su consentimiento.

Así lo señaló Ordóñez Arana en una conferencia de prensa, luego de que en diciembre del año pasado, el líder estatal del MT denunciara la afiliación de varios militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Morena, esto durante la campaña de afiliación masiva que realizado ese partido político.