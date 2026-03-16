Aplica Ichdii más de 8 mil estudios socioeconómicos del Programa de Estancias Infantiles 2026

El Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii) aplicó más de 8 mil estudios socioeconómicos en 36 municipios del estado, como parte del inicio del Programa de Estancias Infantiles 2026.

El proceso permite evaluar la situación socioeconómica de las familias y determinar si sus hijas e hijos, pueden acceder a los apoyos del Programa.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, comentó que de esta manera se determina el tipo de beca que se asignará a cada beneficiario.

Los apoyos van desde una beca regular de mil pesos, hasta 2 mil 200 pesos mensuales en casos de alta vulnerabilidad o cuando las niñas o niños cuentan con alguna discapacidad.

Estos montos se aplican directamente como descuento en la cuota de la estancia infantil, lo que representa un apoyo para la economía de los usuarios, y facilita el acceso a servicios de cuidado y atención infantil.

Para la integración de cada expediente se solicitaron requisitos como identificación oficial (INE) de la madre, padre o tutor; CURP de la niña o niño y comprobante de domicilio.

En el caso de menores de edad con discapacidad, también se requiere la constancia o diagnóstico correspondiente.

Loera agregó que el Programa representa una inversión superior a los 10 millones de pesos y que los municipios con mayor concentración de beneficiarios son Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Parral y Urique.