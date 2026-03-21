Aparatoso choque entre tráiler y automóvil deja dos mujeres lesionadas al sur de la ciudad

Un aparatoso accidente vial se registró la noche de este sábado sobre la avenida Pacheco, en el cruce con la calle Tamborell, en la colonia Lealtad, al sur de la ciudad, luego de la colisión entre un tráiler y un vehículo compacto que terminó volcado.

En el percance participó un tráiler de color negro con caja blanca y un automóvil Chevrolet Sonic azul. De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad impactó al vehículo compacto, lo que provocó que saliera proyectado hasta quedar volcado sobre los carriles contrarios, generando momentos de tensión entre automovilistas que circulaban por la zona.

Tras el choque, el operador del tráiler continuó su marcha; sin embargo, fue localizado metros más adelante sobre la avenida Heroico Colegio Militar, donde autoridades lograron asegurarlo y trasladarlo nuevamente al sitio del accidente para el deslinde de responsabilidades.

Paramédicos de URGE acudieron al lugar para brindar atención médica a por lo menos dos mujeres que presentaban golpes menores, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. En tanto, elementos de Vialidad realizaron el levantamiento del reporte correspondiente y se encargaron del control del tráfico mientras se retiraban las unidades involucradas.