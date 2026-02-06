Aparatoso choque en el Periférico R. Almada deja cuantiosos daños materiales

La noche de este viernes se registró un aparatoso accidente vial en el cruce del Periférico R. Almada y la calle 38, luego de que el conductor de un vehículo Volkswagen Jetta, de modelo atrasado, perdiera el control de la unidad mientras circulaba de este a oeste.

De acuerdo con el reporte, el automóvil se impactó contra el camellón central y posteriormente derribó desde su base un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Tras la caída del poste, varios cables quedaron sobre una camioneta BMW que circulaba por la zona en ese momento.

El conductor del Jetta resultó con lesiones menores. Al lugar acudió una unidad médica para su valoración, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, mientras que se reportaron cuantiosos

daños materiales y afectaciones a la circulación en el

área.