Sheinbaum firma decreto para hacer “más transparente y accesible la información del gobierno”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este martes un decreto para fortalecer la transparencia en el Gobierno federal, con el que se ampliará la información pública disponible, se actualizarán mensualmente los contratos gubernamentales y se incorporarán nuevos datos sobre las filiales de Pemex y CFE, auditorías y fiscalización, además de establecer criterios más estrictos para la reserva de información.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el decreto busca ir más allá de las obligaciones legales vigentes y fomentar la máxima publicidad de la información gubernamental, mientras se preparan reformas a la Ley General de Transparencia para incorporar estas disposiciones de manera permanente.

Detalló que la Plataforma Nacional de Transparencia fue estabilizada tras su transferencia a la Secretaría por parte del Inai, luego de que presentara fallas constantes, y ahora cuenta con nuevas herramientas para facilitar la descarga y análisis de la información. Añadió que, en un plazo máximo de 30 días hábiles, se integrarán nuevos contenidos de interés público.

Buenrostro señaló que el decreto se concentra en cuatro ejes: contrataciones públicas, filiales de Pemex y CFE, fiscalización y auditorías, además de una invitación a los demás poderes y órdenes de gobierno para sumarse al principio de máxima publicidad.

Como parte de las medidas, informó que todos los contratos del Gobierno federal dejarán de publicarse de manera trimestral y estarán disponibles cada mes para mantener actualizada la información sobre adquisiciones y obras públicas.

También indicó que las filiales de Pemex y CFE deberán transparentar información adicional, como estados financieros, informes presentados ante agencias extranjeras, reglas de gobierno corporativo, políticas de operación y contratos.

En materia de fiscalización, explicó que se publicará información adicional sobre los programas anuales de auditoría, estadísticas, seguimiento a observaciones y el padrón de despachos de auditores externos.

Asimismo, adelantó que el Gobierno propondrá modificaciones a la Ley General de Transparencia para simplificar las causales de reserva de información y limitarla únicamente a los casos de interés público y seguridad nacional, privilegiando la elaboración de versiones públicas cuando sea posible.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum afirmó que el decreto forma parte del nuevo esquema de transparencia implementado tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), cuyas funciones fueron absorbidas por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

La mandataria sostuvo que el antiguo organismo representaba un gasto superior a mil millones de pesos anuales y aseguró que el nuevo modelo permite garantizar el acceso a la información sin una estructura burocrática de ese tamaño.

Explicó que, con el decreto, ya no quedará a criterio de los servidores públicos determinar qué información puede hacerse pública, sino que existirán lineamientos específicos para definir los casos en que proceda una reserva por motivos de seguridad nacional o porque exista un procedimiento administrativo o judicial en curso.

“Es transparencia total del Gobierno de México”, afirmó.

Sheinbaum anunció que en aproximadamente un mes se fortalecerá aún más la Plataforma Nacional de Transparencia y reiteró que, al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, el Ejecutivo enviará una iniciativa para incorporar el contenido del decreto a la Ley General de Transparencia y garantizar el acceso a la información pública.