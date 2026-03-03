Anuncia Obras Públicas cierre permanente del Trébol en Teófilo Borunda a partir del lunes

Carlos Rivas, titular de Obras Públicas informó que a partir del próximo lunes se cerrará de manera permanente el trébol de incorporación ubicado en la intersección de la avenida Teófilo Borunda y el Periférico de la Juventud, como parte de los trabajos para la construcción de la gaza atirantada en la zona.

En conferencia de prensa explicó que actualmente se realiza la sustitución y reubicación de líneas de conducción de agua potable de 16 y 36 pulgadas que atraviesan el área donde se edificará uno de los pilares de la estructura.

“Vamos a cerrar y vamos a hacer un cierre ya permanente de esta opción para subir a Juventud. Esto lo vamos a empezar a hacer a partir del próximo lunes”, indicó.

Precisó que el trébol que se clausurará es el que utilizan los automovilistas que circulan por Teófilo Borunda y buscan incorporarse hacia el Periférico de la Juventud en dirección a Cuauhtémoc.

Rivas señaló que, mientras se llevan a cabo los trabajos hidráulicos y de cimentación, no será posible mantener la circulación en ese punto, debido a que en el espacio se construirá uno de los apoyos principales de la gaza.

Ante ello, propuso como rutas alternas las avenidas Politécnico Nacional y Ortiz Mena; continuar por Teófilo Borunda hasta el retorno ubicado a la altura del parque El Acueducto o seguir hasta Pedro Zuloaga, donde existe un retorno más amplio. También mencionó la posibilidad de utilizar vialidades como Zarco y Silvestre Terrazas.

El director subrayó que los trabajos se desarrollan “a marchas forzadas, día y noche”, con el objetivo de que las obras no sean solo estructuras de concreto y varilla, sino soluciones de movilidad para la ciudad, por instrucción del alcalde Marco Bonilla.

En paralelo, continúan labores de demolición de banquetas y adoquines en el camellón central para sustituir infraestructura hidráulica, mientras que en el taller instalado en la zona ya comenzó el armado de la estructura metálica que dará forma a la gaza atirantada.

Rivas pidió a la población salir con mayor anticipación y tomar previsiones ante el cierre definitivo. “Las molestias son temporales, pero los beneficios serán permanentes”.