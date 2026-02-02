Anuncia Musk fusión de SpaceX con xAI

Elon Musk anunció este lunes la fusión de sus empresas de exploración espacial e inteligencia artificial en una sola compañía de cara al lanzamiento de una oferta pública inicial planeada para este año.

Su empresa de cohetes, SpaceX, anunció el lunes la adquisición de xAI en un esfuerzo por ayudar al hombre más rico del mundo a dominar los negocios de cohetes e inteligencia artificial.

El acuerdo combinará varias de sus ofertas, como su chatbot de IA, Grok; su empresa de comunicaciones satelitales Starlink y su plataforma de redes sociales X.Musk ha hablado en varias ocasiones sobre la necesidad de acelerar el desarrollo de tecnología que le permita a los centros de datos operar en el espacio para resolver el problema de los enormes costos en electricidad y otros recursos como resultado de la construcción y operación de sistemas de IA en la Tierra.

Al dar a conocer el acuerdo, Musk señaló que este objetivo podría ser mucho más fácil de alcanzar con una empresa combinada.

Información tomada de Associated Press