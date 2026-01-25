Anuncia Municipio convocatoria para el Programa Alimentario y de Desarrollo del Adulto Mayor 2026

-_La recepción de documentos se llevará a cabo del 9 al 20 de febrero_

El Gobierno Municipal, a través del DIF, convoca a las y los adultos mayores de 60 años y en situación de vulnerabilidad económica, a inscribirse al Programa Alimentario y de Desarrollo del Adulto Mayor 2026 que abrirá su convocatoria del 9 al 20 de febrero.

*Los requisitos son los siguientes:*

* Clave Única del Registro de Población (CURP) con QR.

* Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, licencia para conducir), con domicilio en el municipio de Chihuahua

* Comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a 3 meses preferentemente recibo de luz, agua o Predial 2026.

* Estudio socioeconómico, realizado por el DIF Municipal, al momento de realizar el trámite de la beca.

En casos de fuerza mayor o de enfermedad donde el beneficiario no pueda asistir personalmente, un familiar, conocido o tutor designado deberá presentar también identificación oficial vigente con fotografía para realizar la presentación de documentación, así como un escrito o Carta Poder, donde el solicitante garantice que dicha persona acude en su representación.

La recepción de documentos se llevará a cabo a partir del lunes 9 de febrero y culminará el viernes 20 de febrero de 2026, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm, preferentemente bajo el siguiente orden alfabético de la letra inicial del apellido del solicitante:

A-B Lunes 9 de febrero

C-D-E Martes 10 de febrero

F-G-H Miércoles 11 y jueves 12 de febrero

I-J-K-L Viernes 13 de febrero

M-N-Ñ Lunes 16 de febrero

O-P-Q Martes 17 de febrero

R-S-T Miércoles 18 de febrero

U-V-W Jueves 19 de febrero

X-Y-Z Viernes 20 de febrero

Los centros de atención y recepción de documentos son:

Zona Norte:

– Centro Social Genaro Vázquez; calle Socialismo s/n, colonia Villa Nueva.

– Centro comunitario Riberas del Sacramento, en calle Río San Francisco esquina con calle Río Gambia, colonia Riberas del Sacramento.

– Centro comunitario Sahuaros, avenida Guillermo Prieto Luján s/n colonia Sahuaros.

– Centro Deportivo Tricentenario, avenida Homero número 330, colonia Revolución.

Zona Sur:

– Comandancia Sur de la Policía Municipal, en avenida Pacheco número 8800, colonia Lealtad II.

– Centro de Desarrollo Familiar Punta Oriente, entre las calles Punta Alamillo y Punta la Angostura s/n, colonia Punta Oriente.

– Centro comunitario Vistas Cerro Grande, entre calles 72 y medio, y Segunda, colonia Vistas Cerro Grande.

– Centro comunitario Cerro de la Cruz, entre calles 64 y de la Llave número 1812, colonia Cerro de la Cruz.

Zona Centro:

– Auditorio Municipal, en calle Miguel Ángel Olea número 211, colonia Albino Mireles.

– Gimnasio de Deporte Adaptado, en calle Jaime Pérez Almeida, número 1903, colonia Palomar.

Zona Rural:

La Dirección de Desarrollo Rural auxiliará al DIF Municipal y se apoyará con los comisarios ejidales y/o presidentes seccionales, para la difusión de la presente convocatoria y recepción de documentos de la misma dentro del periodo que comprende del 9 al 20 de febrero de 2026, estableciendo y certificando el debido cumplimiento a los requisitos plasmados en esta convocatoria.

La lista de las personas beneficiarias será publicada el domingo 22 de marzo del 2026, en el periódico de mayor circulación del Municipio de Chihuahua, en la página web de la Presidencia Municipal de Chihuahua: http://www.municipiochihuahua.gob.mx y en las redes sociales de DIF Municipal https://www.facebook.com/DIFmunicipalcuu. En dicha publicación se dará a conocer lo referente a cerca de los centros de entrega de apoyos.

Para mayor información, favor de comunicarse al Departamento de Asistencia Alimentaria del DIF Municipal, al teléfono: 614- 200-48-00 o al 072 en las extensiones 2232 o 2239, o bien, acudir presencialmente en calle Carbonel, número 4106, colonia San Felipe V Etapa.