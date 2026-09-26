Angelina Jolie deja atrás Los Ángeles tras vender su mansión por 24.75 mdd

Angelina Jolie vendió su mansión ubicada en el exclusivo vecindario de Los Feliz, en Los Ángeles, por 24.75 millones de dólares, en una operación que coincide con los planes de la actriz de comenzar una nueva etapa personal ahora que sus hijos han alcanzado la mayoría de edad y algunos han comenzado a independizarse.

La propiedad fue adquirida por Jolie en 2017 por aproximadamente 24.5 millones de dólares, poco después de su separación de Brad Pitt. La residencia permaneció alrededor de cinco meses en el mercado antes de concretar la operación.

La mansión había sido puesta a la venta en mayo con un precio cercano a los 30 millones de dólares. Finalmente, la transacción se cerró por 24.75 millones, una cifra ligeramente superior a la cantidad que la actriz pagó por el inmueble hace nueve años.

La venta se suma a los cambios que Jolie ha realizado en su vida personal y profesional en los últimos años, mientras sus seis hijos avanzan hacia una mayor independencia y la actriz explora nuevos proyectos y planes fuera de Los Ángeles.

Información de Agencia Reforma