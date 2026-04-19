Andrea Bocelli y Los Ángeles Azules fusionan ópera y cumbia en el Zócalo

La noche del Zócalo capitalino se convirtió en el epicentro de una noche histórica que fusionó ópera, clásicos universales y cumbia mexicana. Andrea Bocelli ofreció un concierto gratuito que reunió a 130 mil personas, según reportes de medios presentes en la Plaza de la Constitución.

Andrea Bocelli y Los Ángeles Azules hacen vibrar el Zócalo

Acompañado por la Orquesta Sinfónica de Minería, el tenor italiano Andrea Bocelli compartió el escenario con invitados especiales: el grupo Los Ángeles Azules y la cantautora Ximena Sariñana.

También participaron la soprano Larisa Martínez, la soprano Pia Toscano, el barítono Juan Carlos Heredia, la violinista Rusanda Panfili, un coro y bailarines de ballet.

El repertorio combinó piezas clásicas y ópera con momentos emotivos y festivos. Entre los temas más destacados y aplaudidos estuvieron fragmentos de Carmen (Toreador de Georges Bizet), La Traviata (Brindis, junto a Larisa Martínez) y Rigoletto (La donna è mobile, de Giuseppe Verdi). También resonaron O Fortuna de Carmina Burana y pasajes de Los pescadores de Perlas.

Miles de personas bailan cumbia con Vivo por Ella

El momento que encendió al público y se volvió viral fue la fusión de ópera y cumbia: Andrea Bocelli interpretó “Vivo por Ella” en versión cumbia junto a Los Ángeles Azules, haciendo que miles sacaran sus mejores pasos en la plancha del Zócalo.

Inmediatamente después, el grupo interpretó “Mis Sentimientos”, prendiendo aún más la fiesta. Bocelli agradeció en español por “esta maravillosa noche” y cerró con sus emblemáticos “Canto Della Terra” y “Con Te Partirò”, dejando al público emocionado y conmovido.

La velada incluyó un segmento íntimo donde un viejo televisor proyectó imágenes históricas de la carrera de Bocelli mientras sonaban instrumentalmente “Vivo por Ella” y “Con Te Partirò”. El concierto, organizado por el Gobierno de la CDMX y presentado por Banco Plata, celebró además los 30 años del álbum Romanza, uno de los más exitosos del tenor.

Con información de Quién